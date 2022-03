101 candeline per Quirino Ciampa, gli auguri dall’amministrazione di Scurcola Marsicana

Scurcola Marsicana. Piccola cerimonia, nel rispetto delle vigenti disposizioni, nell’abitazione del cittadino più longevo del Comune di Scurcola Marsicana: Quirino Ciampa che compie oggi 101 anni.

Al simpatico nonnino che non sente molto bene per via dell’attività da artigliere che ha svolto nella guerra di Libia ma in ottima forma, hanno portato gli omaggi della popolazione di Cappelle e dell’amministrazione comunale, il sindaco di Scurcola Marsicana Nicola De Simone, il vicesindaco, Ivan Antonini, il consigliere comunale Orlando Andreoli e l’assessore Francesco Saturni che gli hanno consegnato, in questo giorno speciale, una pergamena celebrativa del contributo alla storia del paese da parte di Quirino.