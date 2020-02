100 giorni per tornare in forma. Scopri come con l’esclusiva formula di Evolution fitness club

L’estate si avvicina, purtroppo anche quest’anno i buoni propositi di settembre e quelli post abbuffate natalizie non sono stati onorati. Non preoccuparti, mancano tre mesi all’estate e hai ancora tempo per perdere peso e tonificare il tuo corpo. Vuoi sapere come?

Evolution Fitness Avezzano, la famosa azienda Teca insieme alla facoltà di Scienze motorie “Gabriele D’Annunzio” hanno messo appunto degli speciali protocolli di allenamento per perdere peso e tonificare il tuo corpo in vista della bella stagione.

Anche se questo non dovrebbe essere il solo motivo per praticare attività fisica, ricordiamo infatti che praticare una sana attività fisica riduce considerevolmente il pericolo di altre malattie. “Il nostro esclusivo protocollo prevede almeno tre sessioni di allenamento settimanali con focus sul dimagrimento sfruttando i benefici della metodica HIRT (Higt Intenity Resistance Training), training breve ed intenso, con uso di sovraccarichi, la cui particolarità sono più alti livelli EPOC in assoluto, rispetto a qualunque altra metodica allenante conosciute al momento”, ha spiegato Gianpiero Contestabile, dottore in Scienze motorie e Fisioterapista, e project manager della Evolution fitness Avezzano, “grazie all’effetto EPOC il corpo continua a bruciare energia anche post allenamento-prevalentemente grassi -fino a 24/48 ore successive , per un dimagrimento più veloce e di qualità.

Verranno eseguite misurazioni tramite bio-impedenziometria una volta a settimana per valutare massa magra e massa grassa”.

Evolution fitness seguendo la propria mission si avvale di personale altamente qualificato, laureato in Scienze motorie e specializzato nelle migliori scuole. Inoltre tiene molto alla privacy dei propri clienti tanto che a ognuno è garantita una doccia spogliatoio personale.

“Ricordiamo sempre di avvalervi sempre di figure specializzate e laureate”, ha concluso Contestabile, personal trainer e atleta professionista”che sappiano guidarvi nel vostro allenamento e nella vostra dieta per avere dei risultati soddisfacenti e di praticare il tutto in sicurezza”.

Cosa aspetti a prenotare un appuntamento? Passa in palestra in via Tiburtina Valeria, Km 111.500, Avezzano, visita il sito www.evolutionfitnessavezzano.it, oppure chiama al 371 3514484 e prenota una prova. Sempre aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21 e sabato dalle 9 alle 18.

