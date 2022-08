Massa D’Albe. “Questo è un giorno molto speciale per una piccola comunità come la nostra, per questo ci teniamo ad augurarti caro Ugo Di Giovambattista, i migliori auguri per aver raggiunto il traguardo emozionante dei 100 anni”. Così in una nota la comunità di Massa D’Albe augura ad Ugo Di Giovanbattista un traguardo felice.

“Il nostro desiderio per te è che tu possa continuare a vivere in pienezza come hai fatto fino a ora, con l’obiettivo di raddoppiare questo secolo raggiunto”, prosegue la comunità. “Tanti auguri ed un infinito abbraccio da tutta Massa d’Albe”.