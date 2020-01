Il Comune di Sante Marie premiato in Senato tra i 100 ambasciatori nazionali per il Cammino dei briganti

Sante Marie. Tra i 100 ambasciatori nazionali premiati al Senato c’è anche il Comune di Sante Marie. Giovedì nella sala Koch di palazzo Madama c’è stata la consegna dei riconoscimenti dell’iniziativa organizzata dall’associazione Liber, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, 100 ambasciatori nazionali è dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.



Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, la presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento. A seguire l’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto editoriale e del pregiato volume 100 Ambasciatori Nazionali, di prossima uscita. A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del comitato d’onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali. In sala, la platea composta dai 100 protagonisti e illustri ospiti tra le autorità.

Il sindaco Lorenzo Berardinetti è stato premiato dall’attore Carlo Verdone, presidente del comitato d’onore, per essersi impegnato a portare in Italia e all’estero la conoscenza del suo Comune grazie alla felice intuizione del Cammino dei briganti. Un percorso di 100 chilometri che attraversa le terre un tempo calcate dai briganti, è diventato uno dei cammini più amati d’Italia grazie a un’attività sinergica promossa da Luca Gianotti, ideatore, in sinergia con le amministrazioni locali. Oltre al Comune di Sante Marie hanno ricevuto il riconoscimento il Comune di Corropoli, il Comune di Fara San Martino, il Comune di Fossacesia, l’imprenditore Walter Tosto e l’apicoltura Finocchio. “Questo importante riconoscimento che ci onora è frutto di un lungo lavoro sinergico portato avanti da anni per promuovere il territorio”, ha commentato il sindaco Berardinetti, “sono orgoglioso che il nostro Comune sia diventato grazie al Cammino dei briganti un ambasciatore nazionale e spero che con questa e altre iniziative riusciremo ancora di più a far conoscere i nostri borghi”.