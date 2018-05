Concorso Avezzano in fiore, ultima settimana per la partecipazione alle sezioni balconi/davanzali e vetrine

Avezzano. L’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti, ricorda ai cittadini che la scadenza per l’iscrizione al concorso “Avezzano in Fiore”, per le sezioni 1 e 3, rispettivamente balconi/davanzali e vetrine, è fissata per venerdì 8 giugno. Entro tale data, gli allestimenti e gli addobbi dovranno essere realizzati. I partecipanti dovranno allestire l’esterno dei balconi della loro abitazione e/o delle vetrine dei negozi con fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti dal bando comunale. Le vetrine, i davanzali e i balconi devono affacciare su strade o spazi pubblici. I premi. Per la sezione 1 (balconi e davanzali): 1° classificato, contributo in denaro di 300 euro; 2° classificato, contributo in denaro di 250 euro; 3° classificato, contributo in denaro di 150 euro. Per la sezione 3 (vetrine): 1° classificato, contributo in denaro di 200 euro; 2° classificato, contributo in denaro di 150 euro. Successivamente alla pubblicazione del bando si sono aggiunti ai premi due abbonamenti omaggio per la stagione musicale 2018/,19 del Teatro dei Marsi, messi a disposizione dall’associazione “Harmonia Novissima” e due abbonamenti alla stagione di prosa comunale ed è stato lasciato spazio anche ad eventuali premi donati da privati o altre associazioni. Per le sezioni 1 e 3, le iscrizioni potranno essere effettuate solo da abitanti maggiorenni, tramite il modulo scaricabile dal sito del Comune www.comune.avezzano.aq.it oppure da ritirare al palazzo del Municipio in Piazza della Repubblica o nelle altre sedi comunali. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre, l’8, alle 12. Per tutte le altre informazioni, anche in merito alla seconda sezione, che si riferisce alla pubblicazione delle foto sulla pagina Facebook dedicata al concorso, si può consultare il bando allegato.

@AntenucciGiulia