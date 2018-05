50esima edizione della Sagra delle fave a Paterno con stand tradizionali e la musica di ‘Nduccio e Tequila Montepulciano Band

Paterno. Sabato 2 e Domenica 3 giugno si volgerà a Paterno, in piazza Gagliardi, la tradizionale “Sagra delle Fave” giunta al cinquantesimo anno. Edizione speciale quella del cinquantenario organizzata come sempre dalla “ProLoco Paterno Mio” con la partecipazione di ‘Nduccio il sabato e dei “Tequila Montepulciano Band” la domenica. Paterno è da sempre il paese dove si coltivano le migliori fave della Marsica che potranno essere apprezzate anche in piatti tipici quali minestre e fritti in aggiunta ai tradizionali formaggi, prosciutto, dolci e vini della locale Cantina del Fucino. Nel corso della sagra, per commemorare la 50^ edizione, è previsto un Annullo Speciale a cura di Poste Italiane con “Servizio Filatelico Temporaneo”. Utilizzando le cartoline realizzate dagli alunni dell’Istituto Artistico “Bellisario” di Avezzano si potrà apporre una traccia indelebile in ricordo di questo evento, al termine il “Timbro” sarà conservato presso il Museo storico della Comunicazione. La manifestazione si arricchirà anche di un mercatino dell’artigianato.La giornata di sabato sarà dedicata all’apertura degli stand gastronomici e ai mercatini dell’artigianato, accompagnati dallo speciale annullo filatelico. La sera, dalle ore 21.30, ci sarà ‘Nduccio in concerto. La domenica, oltre agli stand tradizionali, ci sarà l’esibizione della “Tequila Montepulciano Band”.

@AntenucciGiulia