Soddisfazione e lustro per il maestro Coccia: un avezzanese nel Consiglio Direttivo dell’AIAM

Massimo Coccia è fondatore e direttore artistico del Concerto di Natale in Cattedrale (18 edizioni), della Stagione Musicale al Teatro dei Marsi (11 edizioni), della rassegna estiva Festiv’Alba che a breve aprirà i battenti della seconda edizione nel sito archeologico di Alba Fucens.

Nella città di Avezzano e nel territorio Marsica il M° Coccia ha organizzato sin dal 1990 variegate stagioni artistiche e grandi eventi, con le figure più rappresentative del mondo musicale italiano ed internazionale come Vladimir Ashkenazy, Ennio Morricone, Uto Ughi, Salvatore Accardo, Lucio Dalla, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Ute Lemper, Al Di Meola, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Amii Stewart, Diane Schuur, Nicola Piovani, Roberto Vecchioni, Enrico Dindo, Fiorella Mannoia, Michele Campanella, e tanti altri. Con la sua direzione musicale il Teatro dei Marsi in soli 11 anni ha ospitato 13 opere liriche, 10 grandi balletti classici, 5 musical, 7 operette, balletti moderni ed etnici internazionali, grandi eventi pop, jazz, gospel.