Avezzano tennis team sfida L’Aquila Contrada Cavalli team e vince

Avezzano. Un altro 4-0 per gli avezzanesi nel derby contro la squadra aquilana degli amici del circolo Contrada Cavalli. “Un altro passo verso la promozione in Serie C è stato fatto” ha commentato il capitano Gabriele Sorgi a fine partita, che ha finalmente esordito nel campionato, dopo i vari “acciacchi” delle settimane passate. Il solito Riccardo Tomassetti porta i verdeblu sull’1-0 vincendo 62 61 su Fabrizio Celi. Nel secondo singolare, il Capitano Gabriele Sorgi, in grande spolvero, debutta nel migliore dei modi, chiudendo 61 20 (ritiro) sul mitico aquilano Fabrizio De Melis che subisce un infortunio al secondo set. E si va sul 2-0. Il terzo e decisivo punto lo porta a casa Alfredo Tomassetti che, ritrova la vittoria in due set 64 62 in un match non scontato con l’avversario “storico” Matteo Alfonsetti.

Rimasto in panchina per via precauzionale il numero 2 avezzanese, Andrea Orlandi per un leggero infortunio, il doppio è appannaggio di Riccardo e Gabriele per portare il quarto e definitivo punto della giornata.

E dopo i commenti di rito sotto la doccia, chiude la decisiva giornata del round-robin, il brindisi scambiato con i ragazzi aquilani anche loro felici per il piazzamento al secondo posto del Contrada Cavalli.

Con questa vittoria i marsicani, sono sicuri di essere la testa di serie N°1 del tabellone finale e la certezza di giocare gli ottavi in casa, il prossimo 10 Giugno, in attesa del sorteggio della squadra avversaria che sfideranno tra le mura amiche.