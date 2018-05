Marsia senza linea telefonica mobile, rischio per la sicurezza: al via una raccolta di firme

Tagliacozzo. Circondata dalla vegetazione è un paradiso terrestre, ma la bellezza della natura incontaminata si paga e a caro prezzo visto che turisti e residenti sono senza linea telefonica mobile e senza connessione internet mobile. E’ quanto accde nella località turistica di Marsia, nel comune di Tagliacozzo, a quasi 1.500 metri di altitudine. I frequentatori della zona e i residenti hanno avviato una raccolta di firme per chiedere l’arrivo della linea. Si sono fatti promotori della sottoscrizione richiedendo al più presto un incontro urgente per l’ampliamento del segnale per servizio telefonico, assente in tutto il territorio. Tale richiesta è stata avanzata in quanto, nella zona, non c’è alcuna possibilità né di ricevere né di trasmettere telefonate.

“Questo disservizio”, affermano, “preclude anche e soprattutto la possibilità di effettuare chiamate urgenti, tanto al servizio ospedaliero quanto a quello relativo alla sicurezza, soprattutto in virtù degli ultimi avvenimenti che hanno portato il comprensorio di Marsia a essere oggetto di innumerevoli furti”. Per chi volesse sottoscrivere la petizione può rivolgersi in paese a Luca Casale del ristorante La Capannella al ‭347 7399427‬ o ad Avezzano e dintorni a Federico Cicchinelli al 347 6478536.