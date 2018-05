Stop a ciclisti e motociclisti sulla Tiburtina Valeria a Carsoli, infuria la polemica tra gli amatori

Carsoli. Arrivano i divieti di circolazione per ciclisti e motociclisti lungo la Tiburtina e insorgono gli appassionati. Le buche e i dissesti dopo le strade del parco nazionale d’Abruzzo fanno bloccare anche le strade a confine con il Lazio. I cartelli sono stati installati all’ingresso di Carsoli sulla via Tiburtina, in uscita dal paese, sempre su via Tiburtina, e infine all’inizio della Turanense. “Desidero diffondere il mio e l’altrui malcontento oltre che da appassionato e usufruitore delle due ruote, anche e soprattutto da cittadino che ha scelto di vivere e lavorare in un’area interna”, ha spiegato Francesco Adduci Colle voce di tanti cicloamatori del territorio, “i divieti, di fatto, impediscono di raggiungere il valico di Monte Bove da una parte ed il lago del Turano dall’altra. Specialmente a ridosso della bella stagione si tratta di due mete molto frequentate da appassionati, sia in bici che in moto; vietare il transito significa dire a queste persone di andare altrove. Ancora una volta le nostre amministrazioni riescono quindi a reprimere anche quel piccolo turismo che si genera spontaneamente grazie alle bellezze naturali e all’aria pulita. Nel mio piccolo mi sono attivato per segnalare questo fatto a degli amministratori pubblici, sarebbe bello che anche le amministrazioni locali, forti dei buoni rapporti istituzionali tra gli enti, segnalino la questione e si spendano per risolverla”.

Per Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale con delega alla viabilità, si tratta solo di questione di giorni e poi i divieti saranno rimossi. “In pratica hanno apposto la segnaletica perchè la strada era tra quelle segnalate per il divieto”, ha affermato Alfonsi, “stiamo procedendo già per l’affidamento dei lavori ma c’è stato un problema contabile e l’iter si è bloccato. A breve partiranno i lavori e quindi verranno rimossi i cartelli”.