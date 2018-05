A Balsorano arriva la scuola di magia, una settimana di eventi ispirati a Harry Potter

Balsorano. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Magia, a pochi chilometri da Roma 100 aspiranti maghetti potranno partecipare ad un evento unico nel suo genere e vivere un’ esperienza indimenticabile. Dopo il grande successo di Soncino 9 e 3/4, l’Associazione Culturale Montodine Live e MalaRazza Events organizzano Balsorano 9 e 3/4: un evento per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, che si svolgerà nel contesto storico e artistico del Castello Piccolomini a Balsorano Vecchio, in provincia dell’Aquila. Scopo del progetto Balsorano 9 e 3/4 è quello di coinvolgere i bambini e i ragazzi in questa cornice artistica e culturale attraverso 3 giorni all’insegna di laboratori creativi, lezioni e intrattenimento, ispirati al celebre universo letterario di Harry Potter.

L’evento si svolgerà a pochi chilometri da Roma, i ragazzi saranno accolti nel castello e suddivisi nelle 4 case, avranno l’occasione di vivere per tre giorni all’interno di una scuola di magia, tra incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli teatrali. Ogni partecipante ed ogni membro dello staff indosserà un costume appropriato e impersonerà un personaggio 24 ore su 24 senza mai uscire dalla parte. Il Castello Piccolomini sarà interamente allestito e scenografato per rappresentare i suggestivi ambienti della scuola di magia; il programma di intrattenimento sarà gestito da attori, teatranti e scenografi professionisti dell’associazione Montodine Live, attiva da 10 anni nel settore delle animazioni per ragazzi, e da MalaRazza Events.

Balsorano 9 e 3/4 vuole essere un evento suggestivo e totalmente coinvolgente, ispirato ad un universo letterario amato dai ragazzi di tutte le età; un’esperienza unica nel suo genere che trasporterà 100 ragazzi in un mondo magico grazie alla bellezza della location e alla professionale preparazione dello staff di intrattenimento.

L’evento Balsorano 9 e 3/4 è un evento senza scopo di lucro organizzato da associazioni No Profit ed è dedicato ai bambini amanti della saga con l’obiettivo di incoraggiare la lettura, la socializzazione, la diffusione del gioco intelligente e della cultura. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, per ogni informazione visitare il sito www.soncino9etrequarti.it.