Ancora un successo per il Centro Taekwondo Celano allenato dai fratelli Cotturone

Avezzano. Al suo 28esimo anno di attività, insignita dalla medaglia di Bronzo al Merito Sportivo dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, ad attestare la professionalità ed il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dei giovani e dello Sport Italiano, un 2018 sui podi di tutta Italia. Dopo il 1° posto al Tuscany Open, 2° società all’Interregionale D’Abruzzo, 3° in Sardegna ai Campionati Italiani assoluti, arriva ancora un successo per la squadra Celanese, il 2° posto all’Open di Riccione. Tra le molteplici medaglie conquistate in altrettante gare Nazionali, afferma Calvino Cotturone, vantiamo anche la partecipazione a competizioni Internazionali che hanno visto i nostri allievi confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo.

Il 12 ed il 13 Maggio si è disputato l’Open di Riccione in una cornice di circa duemila spettatori, oltre 1300 atleti provenienti da tutta Italia e circa 150 società sportive. La rappresentativa celanese formata da 11 atleti ha conquistato ben 7 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento 1 medaglia di bronzo ed un 4 posto. Primi classificati Francesco Scamolla, Luigi Fegatilli, Mario Ciccarelli, Serena Tirabassi, Vittoriano Pagliara, Ivana Ciccarelli, Giovanni Luccitti. Medaglia d’argento per: Alice Baliva e Vittoriano Tirabassi; bronzo per Nicolas Esposito, 4°posto per Andrea Di Renzo. La squadra Celanese si è classificata al secondo posto tra il tripudio dei tifosi al seguito della squadra. Nonostante la giovane età dei componenti la squadra, i risultati fanno ben sperare per il successo nei prossimi Campionati continuando la tradizione della società sempre sui podi di tutta Italia e che vanta atleti di interesse Nazionale. Soddisfatti i maestri, un successo dopo l’altro, continua Calvino Cotturone a dimostrazione della forza di una società che vanta insegnanti ed uno staff organizzativo eccellenti. Il Centro Taekwondo Celano si regala questo meraviglioso risultato. Il 2018 un anno sportivo che continua a consolidare il primato del Team Cotturone tra le migliori società d’Italia.