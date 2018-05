Ruba 13 termosifoni e 140 chili di rame, ladro marsicano scatenato arrestato dai carabinieri

Carsoli. Ruba 13 termosifoni e 140 chili di rame. I carabinieri della stazione di Carsoli, durante dei controlli contro i furti nel Comune di Oricola, hanno arrestato per furto aggravato un 54enne del luogo, con precedenti specifici di polizia e di cui non sono state fornite le generalità.

I carabinieri sono intervenuti all’interno del capannone industriale di una ditta dismessa della zona industriale di Oricola, ove hanno bloccato l’uomo intento ad accatastare 13 caloriferi di vari elementi. L’attività investigativa espletata nell’immediatezza ha permesso di accertare che la citata refurtiva era stata precedentemente asportata da una azienda inattiva ubicata nelle vicinanze. Le successive perquisizioni veicolari e domiciliari hanno consentito di recuperare anche 140 chili di rame, sottratti dai medesimi stabilimenti industriali, nonché numerosi arnesi atti allo scasso. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dalla procura in attesa dell’udienza di convalida.