Droga e alcol nel sangue del giovane di Luco, ancora grave lo straniero travolto dal pickup con la sua auto

Luco dei Marsi. Sono state trovate tracce di sostanze vietate nel sangue del giovane di Luco dei Marsi che con il suo pickup ha danneggiato auto parcheggiate schiantandosi contro la Fiat Panda di un macedone 58enne, ora in fin di vita. Sono gravissime le condizioni dell’operaio straniero che la scorsa notte è rimasto ferito in un incidente stradale, travolto da un pick up nel centro di Luco dei Marsi guidato da un 21enne del posto.

L’uomo, residente da anni in paese, è ancora sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri della locale stazione, è intervenuto il personale del 118 e quello dei vigili del fuoco di Avezzano. Anche per il conducente del pick up sono state necessarie le cure dei medici ma è stato sottoposto alle analisi per uso di alcol e accertamenti per rintracciare anche eventuali tracce di sostanze stupefacenti nel sangue. Per ora è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Avezzano per guida in stato di ebbrezza.