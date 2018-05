Il meteo blocca la 33esima infiorata di Magliano de’ Marsi, prevista solo una decorazione davanti Santa Lucia

Magliano de’ Marsi. Il meteo blocca la 33esima infiorata di Magliano de’ Marsi. Il tradizionale corridoio di fiori colorato allestito dalla Pro Loco con la partecipazione di tanti volontari quest’anno non potrà addobbare le strade di Magliano. A causa del maltempo, infatti, la Pro Loco ha annunciato che Florales è rinviata. Se il tempo poi dovesse essere clemente gli organizzatori hanno precisato che allestiranno una piccola infiorata davanti la chiesa di Santa Lucia per non interrompere la tradizione.