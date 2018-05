Aielli. Atti vandalici contro un’abitazione di proprietà del sindaco Di Natale, non è la prima volta che accade. L’episodio si è verificato questa notte, in un’abitazione situata ad Aielli Alto. Ad accorgersi degli oggetti distrutti questa mattina, una signora che vive sola. L’abitazione è di proprietà del sindaco di Aielli Enzo Di Natale. I malviventi si sono introdotti sul pianerottolo di casa distruggendo tavoli, sedie, piante e arredi da giardino. Purtroppo non è l’unico episodio e ciò lascerebbe pensare a qualche atto intimidatorio. L’inquilina, sporgerà denuncia nella caserma dei carabinieri.