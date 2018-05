Presidenze commissioni comunali Sociale e Urbanistica ad Aratari e Francesconi. Boccia abbandona l’aula

Avezzano. Assegnate le presidenze delle commissioni consiliari. A Luigia Francesconi dell’Udc va la guida della commissione Urbanistica mentre a Donato Aratari del gruppo Responsabilità civica va il Sociale. Il presidente della commissione Bilancio, il consigliere di opposizione Nando Boccia, ha abbandonato l’aula per protesta. I vicepresidenti delle commissioni sono Arianna Stati e Gabriele Tudico all’Urbanistica, mentre Sonia Di Stefano, della minoranza, alla quarta commissione Sociale.

Polemiche per la partecipazione del consigliere Francesco Paciotti alle commissioni in attesa dell’udienza che potrebbe rimettere in gioco al suo posto Annalisa Cipollone. Secondo il consigliere Roberto Verdecchia, dopo la prima udienza del Tar doveva farsi indietro. Invece, secondo quanto indicato dal suo legale, per ora ha continuato la sua regolare attività consigliare in attesa della decisione definitiva della giustizia amministrativa, prevista tra due mesi e mezzo.