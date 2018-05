Aperta a Lecce nei Marsi una sede del parco nazionale d’Abruzzo con personale specializzato

Lecce nei Marsi. Anche Lecce nei Marsi avrà una sede del parco nazionale d’Abruzzo per la gestione dell’area protetta. La struttura, che è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza del sindaco, Gianluca De Angelis, del presidente del parco, Antonio Carrara, della Comunità del parco, Antonio Di Santo, dell’assessore regionale ai parchi, Lorenzo Berardinetti, e del manager di LFoundry, Sergio Galbiati, è stata ospitata nel municipio di Lecce. L’intento è quello di avvicinare il territorio al parco e di fare in modo che i residenti possano trovare risposte concrete dal personale dell’ente presente in paese.