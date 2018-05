Impianti sportivi e ricreativi, il Comune di Collelongo cerca gestori. Ecco come presentare le domande

Collelongo. Il Comune di Collelongo cerca gestori per gli impianti sportivi del paese. L’amministrazione, guidata dal sindaco, Rosanna Salucci, vuole affidare in concessione la gestione della piscina scoperta, della palestra, del campo di calcetto all’aperto, del bocciodromo al coperto e del campo di calcio. Potranno partecipare le associazioni ludiche e le società affiliate al Coni. I moduli dovranno essere scaricati dal portale istituzionale del Comune di Collelongo, riempiti in ogni parte e consegnati o a mano o tramite Pec. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 14 giugno, alle 13.