Grave il macedone travolto dall’auto impazzita, analisi anche per uso di droga sul giovane di Luco

Luco dei Marsi. Sono gravissime le condizioni dell’operaio macedone di 58 anni che la scorsa notte è rimasto ferito in un incidente stradale, travolto da un pick up nel centro di Luco dei Marsi guidato da un 21enne del posto. L’uomo, residente da anni in paese, è ancora sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri della locale stazione, è intervenuto il personale del 118 e quello dei vigili del fuoco di Avezzano.

Anche per il conducente del pick up, denunciato, sono state necessarie le cure dei medici ma è stato sottoposto alle analisi per uso di alcol e accertamenti per rintracciare anche eventuali tracce di sostanze stupefacenti nel sangue. Le indagini continuano da parte dei carabinieri, coordinati dal capitano Pietro Fiano, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.