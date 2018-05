Grande successo per il premio scuola digitale. Vince l’Istituto Industriale Bafile dell’Aquila

Avezzano. Grande successo per il Premio Scuola Digitale promosso dal Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’Università. Ad aggiudicarsi la palma della vittoria l’Istituto Industriale Andrea Bafile dell’Aquila che accede di diritto alla fase regionale. Al secondo posto il Liceo Benedetto Croce di Avezzano e al terzo posto l’Itis Maiorana di Avezzano. L’evento, presentato dal Luca Di Nicola nella doppia veste di conduttore e di docente, si è svolto al Castello Orsini ed è stato organizzato dall’Istituto di Istruzione superiore Torlonia-Bellisario diretto dalla preside Annamaria Fracassi. Al 4° posto della graduatoria i giurati hanno piazzato l’Istituto Galileo Galilei di Avezzano, mentre in quinta e sesta piazza, si sono classificati rispettivamente gli Istituti Parini-Liberatore di Castel di Sangro e l’Istituto per l’Agricoltura Serpieri di Avezzano. Per quanto concerne invece la graduatoria delle scuole del primo ciclo, l’Istituto comprensivo Collodi-Marini di Avezzano ha avuto la meglio sulle altre scuole. Al secondo posto la scuola San Giovanni Bosco di Gioia dei marsi e in terza piazza l’Istituto scolastico Silvestro dell’Aquila. Presenti alla manifestazione il sindaco Gabriele De Angelis, l’assessore Chiara Colucci, numerosi insegnanti, presidi e oltre 500 ragazzi delle varie scuole marsicane e non solo. “E’ stata un’esperienza bellissima- ha dichiarato Annamaria Fracassi, preside del liceo Classico Torlonia e del liceo Artistico Bellisario-i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere creativi, originali e molto all’avanguardia. Ringrazio di cuore quanti ci sono stati vicini nell’alacre fase organizzativa del premio”.