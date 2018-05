72° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il programma della giornata ad Avezzano

Avezzano. Sabato 2 giugno, in occasione del 72° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, nel Comune di Avezzano i cittadini sono invitati a partecipare agli appuntamenti in agenda nel corso della giornata secondo il seguente programma: alle 10.30 incontro del sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, delle autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e delle Associazioni di volontariato in Piazza Matteotti.

A seguire: deposizione della corona di alloro a Monumento ai Caduti del Mare, il corteo percorre Via Garibaldi, Via Corradini, Via Marconi e raggiunge Piazza della Repubblica, deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Saluto del sindaco.