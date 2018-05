La Karate Doschi di Avezzano ottiene l’oro al primo memorial Andrea Nekoofar

Avezzano. Si è svolta domenica la Gara Nazionale dedicata al giovane campione di Karate Andrea Nekoofar prematuramente scomparso lo scorso anno. A combattere per i colori della compagine abruzzese capitanata dal M’ Doschi, i validissimi Diego Di Cesare ed Alessia Novelli. Il primo si ferma alle fasi eliminatorie della cat. -63 kg cadetti, nonostante sia reduce da un anno sportivo denso di soddisfazioni. La giovane Alessia Novelli invece, domina tutti gli incontri nella categoria -42 kg under 14 con padronanza e maturità, aggiungendo al suo già ricco palmares l’ennesima medaglia d’oro.

“Sono molto soddisfatto dell’oro meritatamente vinto dalla giovane Alessia Novelli in questo importante Torneo Nazionale, destinato a divenire una gara irrinunciabile nel calendario agonistico. Apprezzo molto i sacrifici e gli sforzi dei miei ragazzi, che si prefiggono sempre mete ambiziose. Questo oro è un importante riconoscimento per Alessia, e deve rappresentare uno stimolo per tutti a migliorarsi sempre” , ha commentato il M’ Sauro Doschi.