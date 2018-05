Falsi invalidi: politico con vitalizio voleva finto rimborso. Spunta tentativo di incastrare maresciallo

Avezzano. Al via oggi gli interrogatori degli altri accusati nell’ambito dell’inchiesta sui falsi certificati nella Marsica. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati i tre accusati sottoposti alla misura cautelare in carcere: lo psichiatra Angelo Gallese che ha sostenuto la tesi del fraintendimento, l’imprenditore della sanità Arnaldo Aratari che ha parlato di complotto e Orlando Morelli che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi e domani è la volta degli altri accusati che si trovano ai domiciliari.

In particolare sentito Mario Panunzi, ex dirigente e direttore delle cooperative agricole ed ex consigliere regionale, consulente di aziende private. Un episodio che lo riguarda individuato dalle intercettazione è quella secondo cui il pensionato, con un reddito di 7mila euro al mese, voleva ottenere un risarcimento per un incidente che aveva subito. Dopo essere stato investito da un’auto a Roma aveva lamentato problemi psichici dovuti a stress post traumatico e delle attestazioni erano state fatte dallo psichiatra Angelo Gallese e dal medico Gino Arioli. In una conversazione tra Gallese e Panunzi emerge, secondo gli inquirenti, la condotta criminosa.

Panunzi: “e dimmi come mi devo comportare…”.

Gallese: “Allora era un fatto acuto, ma nel tempo nonostante le cure che tu hai fatto, nonostante i colloqui eccetera, la situazione è cristallizzata e oggi possiamo dire che tu c’hai un disturbo da stress post traumatico. Ma in che consiste questo disturbo? Intanto che tu per esempio quando stai ad attraversare la strada o sulle strisce e ti arriva una macchina aumenta la tachicardia, un nodo in gola, senso di paura”.

Panunzi: “certo”.

Gallese: “se stai nel salotto di casa e ti stai a vedere un film e ci sta un incidente stradale, ti si riattiva”.

Panunzi: “certo”.

Gallese: “quindi da all’ora ti sei un po’ depresso perché hai avuto un’incidenza economico lavorativa”.

Un episodio inquietante presente sull’ordinanza del gip, riguada le le accuse ad Arnaldo Aratari e alla moglie Tiziana Mascitelli che, secondo gli inquirenti, si erano adoperati per individuare la macchina del maresciallo delle Fiamme Gialle incaricato di svolgere le indagini al fine di pedinarlo fino a casa ed entrare in un secondo momento per raccogliere elementi di prova contro di lui.

Tiziana Mascitelli: “allora la macchina è d del maresciallo è questa qua”.

Aratari: “è questa Renault?”.

Tiziana Mascitelli: “allora vai avanti… mi devi dire esattamente la via dove l’hai letta tu?”.

Aratari: “l’ho letta sopra un elenco”.

Tiziana Mascitelli: “perché noi dobbiamo vedere quando lui non c’è, e non ci devi andare con una macchina. Dobbiamo andare con la Panda di Lucia”.

Sulla vicenda gli avvocati Antonio Milo, Franco Colucci e Stefano Guanciale hanno chiesto la nullità del provvedimento cautelare nei confronti dei loro assistiti con un ricorso al Tribunale della Libertà. Difendono Panunzi, Di Biasi e Arioli.