L’avezzanese Cecilia Di Berardino dal Tempio di Avezzano al Rimini Wellness

Avezzano. Una avezzanese, la istruttrice Cecilia Di Berardino si esibisce il due giugno prossimo al RiminiWellness che è «la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell’universo wellness». Dunque, il messaggio è rivolto a chi vuol mantenersi in forma utilizzando tutta la scienza globale del settore che non è solo ginnastica ripetitiva. E in città ci sono già molti che hanno optato per questa esperienza, specialmente le signore di tutte le età. Cecilia salirà sul palco Cruisin per X Tempo Traiming System per una lezione fitness di tonificazione che si svolge a tempo di musica con l’utilizzo dello step e sarà accompagnata da una vasta rappresentanza della palestra Il Tempio di via Pertini della quale è fondatrice e grande attivista.