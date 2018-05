Niente diretta streaming per il consiglio comunale di Carsoli, Proia: promessa non mantenuta

Carsoli. “Promessa non mantenuta”. Ha esclamato così Sandro Proia al termine del consiglio comunale di Carsoli durante il quale, come annunciato in precedenza, doveva essere attivato lo streaming. “Per il momento, quindi, solo ancora tante chiacchiere”, ha precisato Proia, esponente del Movimento 5 Stelle, “ci tenevo a ricordare questa promessa ancora non realizzata.

Un vero peccato. Nel programma dell’attuale amministrazione, nel capitolo dedicato a politiche giovanili e innovazioni era previsto un canale YouTube “Comune di Carsoli” e la trasmissione in streaming live dei consigli comunali”.