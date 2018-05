Il candidato sindaco Maurizi presenta lista e programma: sostegno alle famiglie e agevolazione dei tributi comunali

Castellafiume. Il candidato sindaco per Castellafiume, Aurelio Maurizi, ha presentato ufficialmente la lista e il programma di mandato. L’incontro con la popolazione si è svolto, sabato 26 maggio in piazza Alcide De Gasperi. Maurizi, che in passato aveva già ricoperto l’incarico di primo cittadino per alcuni mandati, ha deciso di riscendere in campo dopo una pausa nella vita politico-amministrativa del paese.

“Devo rendervi edotti del perché dopo qualche anno ho deciso di riscendere in campo e di ricandidarmi di nuovo, cinque anni fa avevo pensato di smettere e di mettermi da parte per lasciare spazio ai giovani. Per cinque anni mi sono tenuto in disparte. Poco prima di Natale, però, qualcuno mi diceva, arriva qualcuno da fuori per fare il sindaco a Castellafiume. Ma il paese deve essere amministrato da gente del posto con tutto il rispetto per le persone”, ha esordito così il candidato Aurelio Maurizi spiegando la motivazione principale che lo ha spinto a correre di nuovo per la poltrona di sindaco nelle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 10 giugno. Dopo ave presentato la sua squadra, formata da nove uomini ed una donna, Maurizi ha illustrato anche i punti cardine del suo programma elettorale: “sostegno alle famiglie, incentivare le nascite e dilazionare i pagamenti dei tributi comunali”.