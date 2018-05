Boom di presenze alla Pinguino nuoto per le gare di fine stagione

Avezzano. Più di 1500 persone hanno preso parte ieri alla Pinguino nuoto alla prima giornata delle gare di primavera. Uno staff perfetto, bambini felici e genitori contenti. Tanti sono gli appuntamenti che ogni anno promuove il centro sportivo presieduto da Nazzareno Di Matteo per fare in modo che lo sport entri a far parte della vita dei ragazzi regolarmente. Ieri tanta soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff della Pinguino nuoto “quando si lavora con entusiasmo e partecipazione nulla è impossibile”.