Università Pegaso ad Avezzano, Ottombrino a Ceglie: l’ampliamento dell’offerta formativa è un’opportunità

Avezzano. E’ polemica in città sull’inaugurazione della sede d’esame dell’università Pegaso. L’ateneo telematico per il segretario del Pd, Giovanni Ceglie, è un pericolo per il futuro della sede distaccata dell’Università di Teramo. Per responsabile della sede Pegaso di Avezzano, Guido Ottombrino, invece è solo un’opportunità in più per i ragazzi. “Mi sento in dovere di fare alcune riflessioni dopo aver letto l’articolo del segretario avezzanese del Pd in merito all’inaugurazione della sede d’esame dell’Università telematica Pegaso nella nostra città”, ha spiegato Ottombrino, “il riferimento all’Università Pegaso è inserito all’interno di una polemica di carattere politico e amministrativo che non la riguarda, tuttavia, per rigore logico, è necessario ristabilire alcune verità: il Polo Didattico dell’Università Telematica Pegaso esiste ad Avezzano da più di un anno ed è stato giustamente accolto, all’atto di nascita, dal consenso e dal plauso dell’ Amministrazione comunale, della minoranza e di numerosi Sindaci della Marsica.

All’evento di presentazione, infatti, furono con piacere registrate la presenza e il supporto dell’allora Sindaco Gianni Di Pangrazio e dell’Assessore alla cultura Fabrizio Amatilli, che augurarono alla neonata realtà universitaria le migliori fortune, riconoscendone l’indubitabile valore per il territorio. Nessuno allora parlò di pericolo, tantomeno il PD. A distanza di un anno si può affermare che tale valore è attestato da cifre che vanno oltre ogni più rosea aspettativa: 350 iscritti tra cui Dottori commercialisti, Avvocati, Medici, Insegnanti, Ingegneri, Architetti e studenti di ogni età che per le più varie esigenze vogliono formarsi e aggiornarsi continuamente ma hanno poco tempo per andare a seguire corsi e lezioni. La modalità telematica, infatti, consente a chiunque, anche ad una madre di famiglia o a uno splendido ottantenne, di riprendere a studiare, di coronare un sogno o più semplicemente di partecipare a un concorso.

L’unico “pericolo”- per citare un termine utilizzato dal segretario cittadino del PD – è non dare possibilità di scelta e opportunità; grazie a Pegaso però Avezzano e la Marsica possono oggi contare su un’offerta formativa ampia e variegata che si articola in dieci corsi di laurea, centinaia di master e percorsi di alta formazione. Oltretutto fino a ieri gli iscritti avezzanesi e marsicani dovevano recarsi a Napoli, Roma, Terni o Pescara per sostenere gli esami, mentre oggi possono sostenerli ad Avezzano e l’importanza di questo traguardo è stata perfettamente capita dai tanti rappresentanti istituzionali di ogni appartenenza, PD compreso, che in questi giorni ci stanno manifestando un sincero apprezzamento. Per una Istituzione che dialoga con le Istituzioni tale forma di vicinanza è particolarmente significativa.