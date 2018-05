Emporio dei certificati, Alfonsi chiarisce la sua posizione: nessuna violazione del segreto d’ufficio

Avezzano. Gianluca Alfonsi, tramite il suo legale Cesidio Di Salvatore, chiarisce ulteriormente la sua posizione sempre in relazione al suo coinvolgimento nell’inchiesta dell’emporio dei certificati. “E’ necessario ulteriormente chiarire che Alfonsi, oltre ad essere completamente estraneo ai fatti per i quali sono state disposte misure cautelari di vario genere, è certo di non aver commesso nemmeno la violazione del segreto d’ufficio ipotizzato a suo carico e di cui fornirà piena dimostrazione nel prosieguo delle indagini, semprechè sia necessario”, ha spiegato il legale, “e infatti, la sua posizione di mero indagato, avendo il P.M. inquirente presentato richiesta di proroga delle indagini, opposta davanti il Gip dallo stesso Alfonsi, potrebbe essere definita con la richiesta di archiviazione e quindi allo stato, dovrebbe essere coperta dal segreto istruttorio, con preclusione di qualsivoglia pubblicazione, di cui, comunque, al di fuori di un comprensibile disagio per sé e la sua famiglia, non ha nulla da temere”.