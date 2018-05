Nasce uno spazio all’aperto a Luco dei Marsi per far giocare i bambini della scuola in tutta sicurezza

Luco dei Marsi. I bambini della scuola dell’infanzia “G. Rodari” di Luco dei Marsi potranno giocare nell’area esterna della scuola, nei periodi caldi, senza timori. É stata infatti collocata una copertura su un’ampia area del piazzale retrostante all’edificio. La struttura è fissa e a norma di legge. “Era una misura più volte invocata dai genitori, a fronte di un problema oggettivo”, ha spiegato con soddisfazione la sindaca Marivera De Rosa, “Nella bella stagione è una gioia per i piccoli sostare o giocare all’esterno, ma la cosa risultava impraticabile per buona parte della giornata, mancando nell’area ampi punti ombreggiati dove far riparare all’occorrenza i piccoli. Ora i nostri bambini potranno fruire in sicurezza del grande piazzale”.