Da Luco dei Marsi alla conquista di Ibiza, Venditti inaugura un nuovo format gourmet

Apre a Ibiza, in via Bartolomeo Rosello,”Ristreet”, un locale specializzato nello street food gourmet. Da tempo Raffaele Venditti – imprenditore marsicano famoso per le sue sperimentazioni e per aver portato l’azienda di famiglia a un “nuovo” livello – puntava a dar vita a un brand nel campo del food che potesse coniugare tradizione ed innovazione nel segno dell’autenticità e del Made in Italy, così da “capitalizzare” sulla sua immagine, anche televisiva. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 27 maggio. Quale piazza migliore di Ibiza per provarci?