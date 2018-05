Spacciatore bloccato dai carabinieri con la collaborazione della popolazione, era fuggito a piedi in centro

Luco. Bloccato dai carabinieri grazie all’aiuto della popolazione. Un marocchino di 26 anni, è fuggito alla vista della pattuglia dei carabinieri ma è stato inseguito e raggiunto. alla fine è stato denunciato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto ieri nel centro abitato di Luco dei Marsi durante un pattugliamento messo in atto dai Carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante della caserma Marco Fanella.

I militari dell’Arma stavano controllando il territorio quando hanno visto il giovane nordafricano iniziare a correre a perdifiato tra i vicoli del centro. Così si sono messi all’inseguimento cercando di non perdere le sue tracce. Ad aiutarli nella ricerca del fuggitivo sono state alcune anziane e altri cittadini che hanno collaborato con i militari urlando al passaggio del giovane che alla fine è stato raggiunto e immobilizzato. Durante la fuga ha gettato un involucro a terra che è stato successivamente recuperato dai carabinieri per essere analizzato. All’interno c’era della sostanza stupefacente che probabilmente era destinata allo spaccio in paese. Così, grazie alla collaborazione di cittadini e forze dell’ordine, lo spacciatore è stato assicurato alla giustizia e ora dovrà rispondere di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.