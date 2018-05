Inchiesta falsi invalidi, ricercato un latitante volato nel Galles. Non si esclude mandato di cattura internazionale

Avezzano. C’è un latitante nell’inchiesta della procura di Avezzano che ha portato alla scoperta, da parte della Guardia di Finanza, di un ‘emporio’ per certificati falsi per ottenere in cambio di danaro permessi lavoratori, pensioni e risarcimenti assicurativi.

Tra le dieci persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare è ancora irreperibile il 52enne carabiniere in congedo Giuseppe Agostinacchio, che si trova in Galles dove si sarebbe trasferito per vivere lasciando Roma. Secondo quanto si è appreso, l’uomo, al cui carico è stata emessa la misura degli arresti domiciliari, attraverso il suo avvocato ha comunicato alla Procura di non avere intenzione di tornare in Italia e consegnarsi alla giustizia. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità di spiccare un mandato di cattura internazionale che automaticamente porterebbe all’inasprimento della misura con il carcere.