Falsi invalidi, Gallese trasferito in carcere. Oggi primi interrogatori. Spuntano nuove intercettazioni

Avezzano. Partono oggi i primi interrogatori di garanzia per l’inchiesta sulle false certificazioni nella Marsica. Saranno presentate anche le prime richieste di annullamento delle misure cautelari adottate dal gip del tribunale di Avezzano, Maria Proia, su Richiesta del pubblico ministero Roberto Savelli.

Trasferito Gallese. Lo psichiatra Angelo Gallese, uno dei principali indagati insieme al patron di una clinica di riabilitazione Arnaldo Aratari e al rom Orlando Morelli (tutti in carcere), è stato trasferito nel carcere di Pescara dopo essere stato dimesso dalla clinica psichiatria dove era ricoverato da alcuni giorni. Sarà ascoltato questa mattina insieme ad altri indagati come Orlando Morelli. Entrambi difesi dall’avvocato Franco Colucci. “Dimostreremo la loro totale estraneità alle accuse”, ha spiegato il legale, “sono tutti fatti quelli contestati che saranno chiariti nel corso del processo”.

Le difese. Nei prossimi giorni, a partire da questa mattina con gli interrogatori delle persone sottoposte a misura cautelare in carcere, saranno sentiti anche gli altri arrestati. L’avvocato Antonio Milo difende il dottor Gino Arioli mentre Mario Del Pretaro Luigi Maiello, agente di polizia penitenziaria. Le difese potrebbero tenere la linea secondo cui gli episodi contestati non sarebbero reato, oppure non sarebbero dimostrabili al di là dei filmati. In realtà è copiosa anche la documentazione raccolta dalle fiamme gialle guidate dal comandante Alessio Grillo in possesso degli inquirenti.

Pensione di accompagnamento .Il medico consiglia al paziente le modalità con le quali simulare le patologie innanzi al perito del Tribunale, precisando che deve far finta di non ragionare, di non capire e di non vedere. Il paziente da parte sua asserisce di aver già simulato innanzi ad altre commissioni.

Medico: si… si… però fa… fallo dire a me tu non… perchè se tu parli dimostri che ragioni… e io qua ho detto che tu c’hai una demenza senile..

Paziente: si… si..

Medico : tu non devi commentare le cose della vita… non devi dire… non devi raccontare… perchè sennò il medico dice ma questo sta meglio di me… quindi tu meno parli e meglio è…

Paziente : si..

Medico : se ti fa una domanda… fai finta che non hai capito..

Paziente : si… si..

Medico : perchè io qua ho scritto che ci senti poco… che ci vedi poco..

Paziente : si… io faccio così… ho fatto anche altra volta quando stavo nell’altra commissione… incomprensibile.. ho fatto come non sento… come se non posso camminare..

Certificazioni per motivi di giustizia .Il medico, dovendo certificare che il paziente non può recarsi alle udienze penali, consiglia un ricovero al pronto soccorso che potrebbe dare più forza ai suoi certificati.

Paziente: …devi fa quel certificato ti ricordi…si?

Gallese:…lo facciamo oggi

Paziente : …oggi a che ora rivieni tu? vabbè facciamocelo di la?

Gallese: …mo’ vediamo possiamo farlo pure(incomprensibile)

Paziente : …dimmi tu?

Gallese: …a te per quanto ti serve?

Paziente : …per il dieci…il nove o l’otto quant’era? Si l’otto si venerdì

Medico: …mica hai fatto un salto al pronto soccorso no…come ti avevo detto no?

Paziente : …ci sono andato ma….era troppo pieno Moglie del paziente: c’era troppa gente.

Paziente: …qua ce l’ho i certificati ci sono stato già nel passato

Medico: …no…recentemente adesso perché mo’ debbo dire che tu non puoi andare in udienza

Moglie del paziente : e allora mo’ questa sera ci va Paziente: …allora questa sera ci vado allora…no non ci vado?