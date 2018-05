Precipita in una scarpata mentre raccoglie gli asparagi, marsicano ferito in montagna

Balsorano. Precipita in una scarpata mentre raccoglie gli asparagi e rimane ferito. E’ accaduto tra Balsorano e Sora, in provincia di Frosinone, e a farne le spese è stato un marsicano, C.A., di 68 anni, del posto. Secondo la ricostruzione, è scivolato per cause ancora da chiarire, riportando diverse ferite.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo e il 68enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all’opsedale di Sora (Frosinone) dove ha ricevuto le prime cure. Ha riportato la frattura di una gamba e diverse contusioni ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.