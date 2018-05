Vincenti le giornate agrotecniche dell’IIS Serpieri, inaugurato anche un nuovo laboratorio enologico

Avezzano. Grande successo dell’edizione 2018 delle Giornate Agrotecniche che si sono svolte venerdì 18 e sabato 19 maggio come da tradizione presso la sede di Avezzano dell’IIS “Serpieri”. Le giornate, nella scuola più verde della città, hanno messo in primo piano l’alleanza vincente tra scuola e territorio che “cura” la scuola e la scuola che “promuove e valorizza” il territorio. L’alto numero dei visitatori ha confermato il grande interesse e curiosità per le attività laboratoriali proposte dagli studenti e per le interessanti tematiche illustrate ai convegni da prestigiosi relatori e per l’esposizione zootecnica che ha divertito e incuriosito i numerosi bambini presenti.

Venerdì 18 è stato inaugurato il nuovo laboratorio enologico annesso alla cantina dell’Istituto impreziosito da due stupendi murales realizzati dagli studenti del liceo artistico “V.Bellisario” di Avezzano. Il nuovo laboratorio, dotato di strumentazioni innovative, consentirà un attento e puntuale controllo analitico di tutti i passaggi della filiera della vinificazione e offrirà un servizio al territorio con consulenze anche ai privati. Il laboratorio Enologico è il primo traguardo che quest’anno ha raggiunto l’Istituto “Serpieri” al quale seguirà l’allestimento di una sala di degustazione attrezzata anche per convegni che sarà adibita all’organizzazione di corsi di marketing per la promozione di prodotti agroalimentari. “Una scuola sempre più vicina alla realtà del territorio”, puntualizza il dirigente scolastico Paola Angeloni- che punta all’eccellenza del percorso formativo dell’Istituto Serpieri”.