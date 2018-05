Tekneko entra nelle scuole di Avezzano e sensibilizza gli studenti nella pulizia dell’ambiente in cui vivono

Avezzano. Tekneko entra nelle scuole e sensibilizza gli studenti nella pulizia dell’ambiente in cui vivono. Sta riscuotendo molto successo il progetto tutto dedicato alle giornate ecologiche per le scuole promosso dalla società che gestiste il servizio di igiene urbana in città. Nell’iniziativa sono state coinvolte diverse scuole della città che hanno permesso ai ragazzi di chiudere per un giorno i libri di scuola e di armarsi di busta, guanti e rastrelli per ripulire delle aree degradate. Hanno partecipato alle giornate ecologiche a via Zazzerin le classi 4A, 4B,5A e 5C della scuola Gandin, Istituto comprensivo Collodi – Marini, le classi 1B, 4A e 4C dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di via delle Industrie hanno ripulito il giardino scolastico e alcune classi della scuola don Bosco (3A, 3B, 4a, 4b, 4C, 4D e 3C) si occuperanno dell’area giochi nella Pineta i prossimi 4 e 6 giugno.

Ed inoltre i ragazzi dell’Istituto comprensivo Collodi, scuola primaria di via Pereto, e i ragazzi della scuola media Vivenza saranno impegnati a ripulire altre zone della città. “Partire dai ragazzi è un modo per farli crescere nella consapevolezza del danno che l’uomo fa all’ambiente, ed a noi tutti, sporcando i nostri luoghi”, ha commentato il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo che questi bambini stanno dimostrando giorno dopo giorno in queste iniziative che verranno sicuramente riproposte nei prossimi anni”.