Ecco le intercettazioni sui falsi invalidi: “Fallo venire coi capelli trascurati, barba lunga, un po’ dimesso”

Avezzano. “Fallo venire coi capelli trascurati, barba lunga, insomma un po’ dimesso”. Lo dice lo psichiatra Angelo Gallese a un paziente in vista della visita davanti alla commissione. E’ quanto emerge dalle intercettazioni ambientali nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di 10 persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 8 persone.

Uno dei casi più emblematici è quella di Njiac Shahini, indagato, giudicato invalido. Secondo le accuse e secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni, il dottor Gallese aveva istruito i familiari dell’indagato sulle modalità di presentazione davanti alla commissione in modo da simulare un’apparente decadimento della persona.

Gallese: “Angelo: papà non lo fare venire così tutto bello acchittato… Con i capelli trascurati, un po’ la barba lunga, insomma un po’ dimesso, perché bisogna pure giocare su questo”.

Figlia di Njiac Shahini: ride… “Sì sì dottore, io già ho pensato questo”.

Gallese: Angelo: “gli ultimi cinque giorni non ti fare la barba, non venire con la cravatta, con la giacca, vieni con la maglia. Insomma un po’ dimesso, capito?”.

Figlia: “sì sì ho pensato tutto questo io”.

Gallese: “sì sì però fa… fallo dire a me tu non perché se tu parli dimostri che ragioni e io qua ho detto che tu c’hai una demenza senile”.

Njiac Shahini: “sì sì”.

Gallese: “Angelo: tu non devi commentare le cose della vita, non devi dire, non devi raccontare perché sennò il medico dice, ma questo sta meglio di me, quindi tu meno parli e meglio è”.