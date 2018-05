Birra del Borgo si allarga e prende l’ex Mercatone Uno, in arrivo anche un’azienda internazionale

Borgorose. Il Mercatone Uno riapre e si prepara a ospitare Birra del Borgo. Gli storici Magazzini del popolo della Valle del Salto avranno una nuova vita. L’edificio, di oltre 5mila metri quadrati, è stato chiuso nel 2014 lasciando a casa 40 dipendenti. Una grave perdita per il territorio di Borgorose ma anche per quello marsicano, che confina con il reatino, da dove ogni giorno si spostavano lavoratori e clienti. La struttura è rimasta chiusa e abbandonata per 4 anni fino a quando non è iniziata a circolare la voce che sarebbe stata riaperta per ospitare altre aziende. A darne conferma è stato proprio il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, che si è fatto mettere dalla società che lo gestisce nero su bianco la verità mettendo a tacere polemiche sterili nate intorno alla struttura.

“Una parte dei locali, circa 3.000 metri quadrati, è già stata presa da Birra del borgo che sta ampliando la sua attività”, ha commentato il sindaco Calisse, “per la restante, 2.000 metri quadrati, si sta concludendo proprio in questi giorni una trattativa con un’azienda che aprirà a breve e di cui parleremo quando ci sarà la certezza perché su tutto si può scherzare tranne che sul lavoro! Questa è comunque una bella notizia insieme alla prossima apertura della Fleet support che presenteremo sabato mattina in comune!”.