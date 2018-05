Mamma e figlio cervi investiti e uccisi sulla Tiburtina a Scurcola Marsicana, due auto danneggiate

Scurcola Marsicana. Due esemplari di cervi, mamma e figlio, sono stati investiti e uccisi sulla Tiburtina Valeria a Scurcola. I due animali selvatici stavano attraversando la strada quando due auto, che viaggiavano nel senso opposto di marcia, li hanno investiti. Mamma e figlio sono rimasti al lato della strada agonizzanti e nonostante l’immediato intervento del personale specializzato non c’è stato nulla da fare. Fortemente danneggiate le due auto che sono rimaste al centro della strada creando anche difficoltà alla viabilità.

Gli animali selvatici con tutta probabilità stavano cercando di spostarsi da un’area a un’altra senza tener conto però delle auto in corsa sulla strada. Non è la prima volta che in quel tratto accadono incidenti simili soprattutto negli ultimi periodi in cui cervi, cinghiali e volpi si avvicinano sempre più al centro urbano.