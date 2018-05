Al Teatro dei Marsi “La Ballata degli Esclusi: incontrando Faber” con Vladimir Luxuria e Antonello De Rosa

Avezzano. Al via il tour de “La Ballata degli Esclusi: incontrando Faber”: dopo la prima a Salerno, lo spettacolo scritto e diretto da Antonello De Rosa con Vladimir Luxuria approderà in Abruzzo domani sera, venerdì 25 maggio, al Teatro dei Marsi di Avezzano Il recital, prodotto da “Scena Teatro”, ispirato al repertorio del cantautore genovese che più di tutti ha fondato la sua poetica sui diritti negati agli oppressi, inizia un cammino lungo tutta l’Italia per celebrare e difendere i diritti civili attraverso il teatro e la musica. Lo spettacolo procede nel solco tracciato da Scena Teatro con il Cantico degli Esclusi, messa cantata ideata e voluta da Pasquale Petrosino, dedicata alla comunità Lgbt e ai divorziati, a tutti gli esclusi dalla comunità cattolica che non rinunciano a vivere la propria religiosità in una dimensione più libera e giusta che non preveda discriminazioni di genere. “De André mi sta benissimo addosso”, dichiara Luxuria, “e io desideravo da tempo tornare sul palco. Con De Antonello c’è stata subito un’intesa immediata, è un regista che non ti lega, non ti imbavaglia, ti dà poche indicazioni ma mirate e giuste per emozionare il pubblico: è un regista che regala libertà agli attori in scena. Sono molto felice di lavorare con lui, sono pronta a combattere l’esclusione degli omossessuali dalla chiesa che è frutto di una visione egoista. Sant’Agostino disse ‘Ama e fa ciò che vuoi’.” Sul palco sarà presente la tribute band ufficiale di De André “Volta La Carta”. La distribuzione dello spettacolo per il territorio abruzzese è a cura della “Tony Eventi” di Tony Orlandi, con la collaborazione di “Abruzzo in Musica”. I biglietti sono disponibili nei punti vendita : “La Dolce Vita” via G.Marconi n.91 -Avezzano; “Piccolo Bar” Via America -Avezzano; “Caffè del Corso” via Regina Margherita – Capistrello. Il costo del biglietto è di 15€ per la platea e 10€ per la galleria.

@AntenucciGiulia