Meteo Marsica 25 – 31 maggio : temperature in aumento, ma sempre rischio temporali pomeridiani.

I prossimi giorni, sembrano essere all’insegna delle temperature in aumento di alcuni gradi anche sui settori Marsicani. Invece, dei disturbi nel corso delle ore pomeridiane potranno continuare. Certo, non sarà il tipo di instabilità dei giorni scorsi, ma un tempo totalmente stabile nel vero senso della parola, non lo sarà neppure. Domani, Venerdì 25 Maggio, al mattino, tempo stabile e soleggiato, mentre degli sviluppi cumuliformi nel pomeriggio, potranno apportare qualche fenomeno tra Carseolano ed i Monti Simbruini. Venti da est, temperature in aumento di qualche grado rispetto ad oggi. Sabato, i geopotenziali inizieranno ad essere in aumento su buona parte della penisola, ma tuttavia dopo una mattinata dal tempo pressochè buono, seguirà qualche debole rovescio pomeridiano sempre tra Carseolano e Monti Simbruini. Venti orientali, temperature in aumento con valori sui 16°c ad 850 hpa. Domenica, cielo sereno o poco nuvoloso. Delle stratificazioni arriveranno con il passare delle ore ed a seguire degli sviluppi cumuliformi associate a delle precipitazioni a carattere di rovescio ad iniziare dai settori occidentali ed in estensione prima di sera su buona parte del territorio. Venti deboli da ovest, temperature stazionarie. Lunedì, non sarà molto diverso, come i restanti giorni da Martedì a Giovedì, ove a delle buone condizioni al mattino, potranno seguire dei fenomeni a carattere di rovesci temporaleschi. Temperature in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelle massime di un paio di gradi ancora da Martedì. Ventilazione da ovest, tendente da est da Mercoledì.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS