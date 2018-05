“Nasce la Repubblica” mostra documentaria della società operaia di mutuo soccorso a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Dal 26 maggio al 2 giugno, nella sede della società operaia di mutuo soccorso in via duca degli Abruzzi n.121, si terrà la mostra documentaria sulla nascita della Repubblica italiana, che ripercorre le tappe del referendum, la costituente e le elezioni del 1948.

La mostra, patrocinata dal Comune di Luco dei Marsi, vuole illustrare gli avvenimenti e le delicate e complicate fasi che portarono l’Italia a rompere con la monarchia dello stato, subito dopo il regime fascista, e alla costruzione delle regole fondamentali della nuova Italia repubblicana, insieme alle dinamiche politico-elettorali delle prime elezioni politiche a suffragio universale del 1948. In particolare la mostra ripercorre gli avvenimenti politico-elettorali accaduti nei mesi che precedono il referendum “monarchia-repubblica” e le elezioni dell’assemblea costituente del 1946, fino alle elezioni politiche del 1948, attraverso documenti di carattere nazionale ed altri che invece fanno riferimento alla situazione della regione Abruzzo, della provincia dell’Aquila e della Marsica. I documenti esposti provengono dall’archivio di stato dell’Aquila, in particolare dai fondi della questura e prefettura dell’Aquila e dall’archivio privato Riviera, dall’archivio della federazione marsicana del partito comunista italiano depositato nella sezione di archivio di stato di Avezzano, della fondazione Lelio Basso di Roma, da archivi e collezioni private e da siti web. I curatori sono Martorano Di Cesare e Sebastiana Ferrari della sezione archivio di stato di Avezzano. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo 0863.414265 – 334.3561338 o www.societaoperaialucodeimarsi.it @francescoproia