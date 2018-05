Area Sanremo Tour arriva nella Marsica: domenica 27 maggio la prima tappa a Gioia dei Marsi

Gioia dei Marsi. Sanremo tour 2018 riparte dalla Marsica. La prima tappa nazionale si svolgerà domenica 27 Maggio all’hotel ristorante Filippone dalle 17.00. La manifestazione diretta artisticamente dal Maestro Corrado Lambona, collaboratore ufficiale di Area Sanremo tour per la provincia dell’Aquila avrà come presentatore un’eccellenza del territorio marsicano e non solo, Luca Di Nicola. I giovani partecipanti si esibiranno sia con brani propri che con cover conosciute. Area Sanremo è il concorso canoro dalla cui rosa dei finalisti, la Rai selezionerà 2 giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 nella sezione nuove proposte. Una grande opportunità di cui per esempio nel 2018 fra gli altri, ha goduto Alice Caioli (vincitrice del premio Sala Stampa Lucio Dalla) e nel recente passato, anche Arisa, Enzo Rubino e Simona Molinari che, dalle edizioni precedenti di Area Sanremo, hanno spiccato il volo. “La mission del tour è dare ai migliori la grande occasione-dichiara il M°Corrado Lambona, esclusivista del marchio Area Sanremo nella provincia dell’Aquila- e nel contempo, dare a tutti coloro che vi partecipano una grande possibilità di crescita, attraverso un serio lavoro di formazione che prosegue poi nella fase regionale ed interregionale dell’importante kermesse che, avendone i requisiti, può condurre direttamente al Teatro Ariston.