Il Comune di Carsoli cerca gestori dello scuolabus, 80mila euro per il servizio ai bimbi delle frazioni

Carsoli. Al via il bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 per i bambini del Comune di Carsoli. L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Velia Nazzarro, ha emanato un bando di gara per affidare la gestione dello scuolabus a una ditta esterna. Il servizio verrà erogato per gli alunni della scuola primaria e media residenti nelle frazioni di Carsoli – Pietrasecca, Colli di Monte Bove, Tufo, Poggio Cinolfo, Villa Romana e Montesabinese – nelle zone periferiche del capoluogo, nonché per gli alunni della scuola dell’infanzia statale residenti nelle frazioni e in località “Le Valli”.

La base d’asta per l’aggiudicazione dell’appalto è stata fissata a 80mila euro, nei quali sono stati compresi anche 800 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le offerte dovranno essere consegnate perentoriamente, entro e non oltre le 12 di martedì 19 giugno, all’ufficio protocollo del Comune di Oricola (Sede della centrale unica di committenza) in un unico plico, sigillato. La gara verrà espletata, in seduta pubblica, mercoledì 20 giugno alle 9.30.