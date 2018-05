Strade più pulite a Tagliacozzo grazie all’arrivo di nuovi mezzi Segen, grazie dell’amministrazione

Tagliacozzo. La Segen, società pubblica per la nettezza urbana del Territorio comunale e per la raccolta differenziata, nell’ambito del progetto di innovazione tecnologa e incremento dell’efficienza dei servizi offerti, promosso dall’amministratore unico Fernando Capone, si è dotata di una spazzatrice di ultima generazione che opererà sulle strade di Tagliacozzo. La nuova e potente macchina era stata richiesta dall’assessore Giuseppe Mastroddi che nell’ambito delle sue deleghe cura anche i rapporti con le società partecipate dal Comune (principalmente il Cam e la Segen). “Il Comune di Tagliacozzo aveva bisogno di una spazzatrice di tali dimensioni – ha dichiarato l’Assessore Mastroddi – per agevolare il lavoro degli operai che quotidianamente operano per tenere pulito il nostro territorio e soprattutto per velocizzare gli spostamenti tra una frazione e l’altra”.

La pulizia e il decoro urbano sono tra i punti principali del programma dell’amministrazione Giovagnorio che custodisce uno dei Borghi più belli d’Italia e la Città capoluogo della Marsica per la cultura e il patrimonio storico-artistico, frequentata annualmente da migliaia di turisti.

Fervono in questo periodo le operazioni di pulizia post stagione invernale e il taglio dell’erba nelle nove frazioni e nel Capoluogo; purtroppo non sempre è possibile rispettare la calendarizzazione degli interventi a causa della pioggia e del maltempo quotidiani, ma gli operai Segen stanno facendo un lavoro di grande accuratezza. A questi bravi ragazzi, coordinati dal direttore Valerio Bisegna e dal capo-squadra Fernando Tabacco, va il plauso e il ringraziamento del sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’Amministrazione comunale per la sempre pronta disponibilità, per l’operatività e per la professionalità.