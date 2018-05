Il premio nazionale Benedetto Croce arriva ad Avezzano, sabato la fase conclusiva con 500 studenti

Avezzano. Al via la 13esima edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce, che quest’anno si svolgerà ad Avezzano. Il progetto è stato presentato questa mattina in municipio ad Avezzano, alla presenza del sindaco Gabriele De Angelis. A illustrare le iniziative dell’evento Pasquale D’Alberto, che coordina il progetto. Venerdì nell’aula consiliare del comune di Avezzano si terrà il convegno intitolato “Il pensiero di Benedetto Croce e la cultura scientifica italiana”, che vedrà protagonisti molti nomi illustri, tra cui Marta Herling, figlia di Lidia Croce. Il giorno successivo, sabato 26, il teatro dei Marsi accoglierà 500 studenti da tutto l’Abruzzo per l’assemblea conclusiva del lavoro delle 24 giurie popolari. All’iniziativa hanno aderito attivamente tutte le scuole superiori di Avezzano. Federica De Luca e Alessia Giovannucci