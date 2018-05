Ad Avezzano il Trofeo Pinocchio, domenica appuntamento con i piccoli arcieri marsicani

Avezzano. Tutto pronto per il “Trofeo Pinocchio” che si terrà domenica nello Stadio dei Pini di Avezzano. L’assessore allo sport, Angela Salvatore, ha incontrato i collaboratori dell’associazione “Arcieri Arcobaleno”, organizzatori dell’evento in cui si sfideranno piccoli talentuosi arcieri marsicani. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Fitarco (federazione italiana tiro con l’arco) e il Comune di Avezzano. Si accederà alla fase estiva al livello regionale e poi alle qualificazioni nazionali. Dodici ragazzi rappresenteranno l’Abruzzo a livello nazionale, Mattia Sordini e Giorgia Montaldi sono i due bambini già qualificati, mentre altri 10 si qualificheranno durante la competizione. La finale della competizione si terrà ad Ascoli Piceno il 16 e 17 giugno. L’assessore Salvatore augura buona fortuna a tutti i piccoli partecipanti arcieri. Cristina Popa e Claudia Corazza