Che cosa fare nel weekend della Festa della Repubblica: gli appuntamenti

Quest’anno il 2 giugno cade di sabato per la delusione di tanti che speravano di godersi questa festività restando a casa un giorno in più. Se l’anno scorso, infatti, era venerdì e in molti ne hanno approfittato per fare un weekend lungo, quest’anno in molti resteranno vicini a casa. Gli appuntamenti interessanti, le mostre, i festival che si terranno in occasione di questa festa saranno comunque moltissimi e perderli sarebbe un vero peccato.

Anche se la pioggia ultimamente non dà via di scampo in molte regioni, l’estate è comunque alle porte e il 2 giugno per molti segna l’inizio della tintarella e dei divertimenti estivi. Molte attività, infatti, approfittano di questa festa nazionale per inaugurare la stagione ufficialmente. Le temperature, infatti, stanno salendo e le giornate si allungano sempre di più. Le persone hanno voglia di rilassarsi, di stare all’aperto e di fare quello di cui hanno voglia, sia fuori che dentro casa.

Weekend del 2 giugno: per chi non può allontanarsi da casa

Chi non ha molto tempo a disposizione potrebbe approfittare della festività per rendere il weekend più speciale del solito, scegliendo di visitare qualcosa nella propria zona o anche semplicemente andando a cena in un locale nuovo. Anche se è tempo di sistemare il giardino o di fare le lavatrici arretrate, è pur sempre una festività nazionale da cui si starebbe a casa dal lavoro anche se non fosse sabato, quindi vale davvero la pena prendere del tempo per sé, rendendo la giornata speciale.

Se il tempo non permette grandi cose all’aria aperta è possibile accontentarsi anche delle piccole cose, dormendo un po’ di più, rilassandosi, facendo un piccolo torneo di carte fra amici o iscrivendosi ai tornei per il 2 giugno che sono organizzati nei vari casinò online, approfittando magari dei bonuscasinoesclusivi che vengono proposti. In tutti i casi, l’occasione della festività nazionale sarà colta da molte cittadine per l’organizzazione di eventi, sagre, concerti. Proprio per questo conviene informarsi perché sicuramente c’è anche qualcosa nella propria provincia.

Gli appuntamenti fuori porta

Anche se quest’anno non c’è il famoso “ponte”, ma solo un weekend ordinario di 2 giorni, non si tratterà comunque di un fine settimana normale poiché gli appuntamenti saranno diversi nelle principali città italiane. Per prendere due piccioni con una fava, molti italiani andranno a visitare una città d’arte. Agli appuntamenti organizzati per la festa si aggiunge infatti anche il fatto che il 3 giugno sarà la prima domenica del mese e che quindi i musei statali saranno gratuiti.

Ecco qualche idea: